Klimaprojekt South Pole ausgesetzt – Schweizer Partner bleiben cool

So wirbt die Zürcher Firma South Pole für ihr Klimaprojekt in Simbabwe.

In einem Projekt versande Geld in Simbabwe, der Projektinhaber profitiere trotzdem.

Der Projektinhaber profitiere davon, denn er verwalte die Jagdrechte in Simbabwe, heisst es im SRF-Podcast «Klimahandel». «10 vor 10» und «Die Zeit» berichteten zudem, dass in Simbabwe Geld versande. Nun untersucht Verra die Vorwürfe – Ausstellung und Handel der Kariba-Zertifikate sind vorerst ausgesetzt.

South Pole kritisiert Medien und entlässt Angestellte

Ungültige Zertifikate?

Das sagt Digitec

Zudem habe man in einem Blogeintrag ausführlich dargelegt, in welche Projekte die Kompensationsgelder fliessen. In diesem sind fünf Projekte erwähnt, die alle auf die Website von South Pole verlinken. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben an über 800 verschiedenen Klimaprojekten beteiligt.

Das sagt Coop

«Wir sind am genannten Projekt in keiner Weise beteiligt», sagt Coop. Die gemeinsamen Projekte drehten sich zum Beispiel um die Wiederaufforstung in Kenia, Trinkwasser in Tanzania oder Agroforst in Ghana. Sie seien Teil von Coops Klimastrategie, in den Lieferketten angesiedelt und tragen laut Coop zur tatsächlichen Reduktion von Emissionen bei. Man wähle die Projekte sorgfältig aus und achte auf lokale Gegebenheiten.