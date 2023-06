Klimaschutz in der Schweiz: Aktivistin fordert Massnahmen

In Irland will die Regierung 200’000 Kühe töten – um den Methan-Ausstoss zum Wohle des Klimas zu verringern und die Klima-Ziele der EU zu erreichen. Die Schweizer Aktivistin Franziska Herren würde hierzulande gar noch einen Schritt weiter gehen. «Wir haben im Vergleich zu unseren Weideflächen nicht nur zu viele Kühe, sondern auch zu viele Hühner und Schweine», sagt sie zur «SonntagsZeitung» . Deshalb würden die Tiere mit Kraft- und Import-Futter gemästet.

Gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) könnte die Schweizer Landwirtschaft mit nur inländischem Futter noch gut die Hälfte an tierischen Lebensmitteln produzieren. Für Herren steht deshalb fest: «Etwa 50 Prozent der Nutztiere in der Schweiz sind zu viel.» Heute fördere der Bund tierische Produkte mit 2,3 Milliarden Franken jährlich, pflanzliche mit nicht mal 0,5 Milliarden Franken. «Es kann nicht sein, dass ich für ein Planted-Chicken gleich viel oder mehr bezahlen muss wie für ein herkömmliches Poulet», so Herren weiter. Daher fordert sie zudem ein Umdenken bei der Bepflanzung von Ackerflächen. Statt darauf Kraftfutter für tierische Produkte anzubauen, sollten sie vermehr für die Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchte verwendet werden.