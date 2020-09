Fridays for Future : Klimastreik-Demonstranten gehen trotz Corona wieder auf die Strasse

Nach monatelanger Pause zieht es die Klima-Aktivisten wieder auf die Strasse. Weltweit sind am Freitag 3000 Klimastreiks geplant – einer davon auch in Bern.

1 / 6 Die Klimastreik-Bewegung meldet sich weltweit zurück. KEYSTONE Für den Freitag sind auf der ganzen Welt 3000 Klimastreiks angesagt, wie die Organisatoren nach eigenen Angaben mitteilen. KEYSTONE Schon eingangs der Woche machten Klima-Aktivisten von sich reden: Sie besetzten den Bundesplatz in Bern. KEYSTONE

Darum gehts Die Friday for Future-Bewegung meldet sich zurück: Weltweit sind heute 3000 Kundgebungen geplant.

Mindestens eine davon findet in der Schweiz auf dem Helvetiaplatz in Bern statt.

Viele Klimastreikenden, die den Bundesplatz besetzt haben eingangs der Woche, fanden in Kirchen Unterschlupf.

«Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut»: Nach monatelanger Pause wegen der Corona-Pandemie zieht es Klimaschützer in aller Welt am Freitag wieder auf die Strassen. Rund um die Erde und bei Hunderten Aktionen in Deutschland und auch der Schweiz wollen sie im Rahmen eines internationalen Klimaprotesttages wieder für mehr Tempo im Kampf gegen die Klimakrise demonstrieren.

Die Klimabewegung Fridays for Future hat zum Aktionstag aufgerufen, nachdem die Proteste monatelang hauptsächlich im Internet stattgefunden hatten. Die Veranstalter versicherten, dass man sich an Schutzmassnahmen gegen die Pandemie halten wolle.

Helvetia- statt Bundesplatz

Fridays for Future zufolge sind weltweit mehr als 3000 «Klimastreiks» registriert, allein in Deutschland sind demnach mehr als 400 Demonstrationen geplant, darunter eine Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin.Wie viele Teilnehmer das Ganze haben wird, lässt sich aufgrund der Pandemie vorab nur schwer einschätzen. Für die Veranstaltung am Brandenburger Tor sind den Organisatoren zufolge 10 000 angemeldet.

Auch in der Schweiz ist eine grosse Kundgebung geplant. Klimastreik Schweiz ruft zum Klimastreik auf dem Berner Helvetiaplatz auf. Bis und mit Dienstag hatten die Klimademonstranten für Aufsehen gesorgt, weil sie den Bundesplatz mit Zelten besetzten.

Wie «nau.ch» berichtet, fanden die Klimaaktivisten in den letzten Tagen Unterschlupf in mehreren Stadtberner Kirchen – mit ausdrücklicher Erlaubnis der jeweiligen Kirchgemeinde. «Sie erhielten den Schlüssel zur Kirche und kamen mit Schlafsack und Mätteli hierher», sagt Pfarrer Andreas Nufer von der Heiliggeistkirche. Diese steht mitten in der Berner Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum Bundesplatz.

Fridays for Future wird von zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen unterstützt, darunter kirchliche Initiativen, Umweltverbände, Gewerkschaften und auch Parteien. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte der dpa anlässlich der Proteste: «Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz endlich in den Macher-Modus kommt.» Der Ökostrom-Ausbau müsse mit voller Kraft vorangetrieben werden. In der EU werden derzeit klimapolitische Weichen gestellt, es geht um die Erhöhung des Ziels für 2030 beim Treibhausgas-Sparen.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die vor gut zwei Jahren mit einem «Schulstreik fürs Klima» angefangen hatte, kündigte an, dass sowohl auf den Strassen als auch digital demonstriert werde. «Wir werden das auf viele verschiedene Arten tun, je nachdem, wie die Situation der Corona-Beschränkungen aussieht», sagte sie vorab. «Wir tun das, um ein Signal zu senden, dass wir diese Krise als Krise behandeln müssen.» Am wichtigsten sei, darauf hinzuweisen, dass diejenigen am meisten unter den Folgen des Klimawandels litten, die am wenigsten dafür könnten.