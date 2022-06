Mehr Strassen, mehr Autos: Klimastreik geht gegen Autobahnprojekt auf die Strasse

Bypass soll Abhilfe schaffen

Widerstand regt sich

«Wenn wir jetzt die Autobahn verdoppeln, werden wir in 20 Jahren wieder am selben Punkt sein. Mit Autobahnprojekten macht man das Autofahren wieder attraktiver. Es ist erwiesen, dass Leute vermehrt aufs Auto setzen, wenn das Strassennetz ausgebaut wird», meint Michael Töngi des Komitees Bypass Nein.

Velodemo am Sonntag

«Der Kanton Luzern verpasst Jahr für Jahr seine Klimaziele. Wenn wir das Pariser Abkommen nicht einhalten, wird es tödliche Hitzewellen nicht nur in Indien und Pakistan, sondern auch bei uns geben», warnt Milena Hess von Klimastreik Zentralschweiz. Sie sieht nicht ein, wieso nun so viel Geld in ein Projekt gesteckt wird, das über Jahre einen Teil des Autobahnverkehrs durch die Luzerner Innenstadt leitet und so den Verkehr verschlimmert, anstatt eine Verkehrswende zu einer ökologischen und sozialgerechten Mobilität anzustreben.