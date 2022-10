Klimastreik Schweiz ruft zur Demonstration wegen Reservekraftwerk in Birr auf

Am 29. Oktober geht die Vereinigung Klimastreik Schweiz in Birr abermals auf die Strassen. Sie fordern den Ausbau erneuerbarer Energien und protestieren gegen Gas- und Ölkraftwerke.

Nach Bundesratsentscheid : Klimastreik Schweiz geht wegen Reservekraftwerk in Birr auf die Strasse

Darum gehts Die Aktivisten von Klimastreik wollen den Aus- und Weiterbau von acht Öl- und Gasreserven verhindern.

Sie fordern, dass der Bundesrat erneuerbare Energien ausbaut und eine soziale Krisenpolitik realisiert.

Sie kritisieren unter anderem, dass der Bundesrat Verordnungen ausser Kraft gesetzt hatte, damit sie den Ausbau fossiler Kraftwerke umsetzten konnten.

«Es geht einfach nicht, dass im Jahr 2022, in dem wir ein überschwemmtes Pakistan und Waldbrände in Europa erlebt haben, fossile Infrastruktur ausgebaut wird», sagt Anna Lindner (20), Aktivistin bei Klimastreik. Kommenden Samstag ruft die Vereinigung gegen 14 Uhr zu einer Demonstration in Birr AG auf, um «den Druck auf fossile Kernkraftwerke aufrecht zu erhalten».

Vor rund einem Monat hatte sich der Bundesrat dazu entschieden, insgesamt acht Öl- und Gaskraftwerke auszubauen, dies wird mit einer drohenden Energiemangellage begründet. Klimastreik Schweiz kritisiert, dass beim Bundesratsentscheid «jegliches Mitspracherecht» gefehlt habe und spricht von einer «Entkräftigung sämtlicher Verordnungen». Ihre Forderung deshalb: Ein massiver Ausbau erneuerbarer Energien und die Einführung einer sozialen Krisenpolitik.

Ausgehend von der Berechnung von 6200 Tonnen CO₂-Ausstoss pro Tag, verweist die Vereinigung darüber hinaus auf eine lokal, hohe Umweltverschmutzung durch die fossilen Kraftwerke in Birr. Ihrer Meinung nach sei die Menge im Vergleich so viel, wie die gesamte Stadt Zürich im gleichen Zeitraum produzieren würde. Dies mache Filter in den Kraftwerken nötig, die allerdings nicht eingebaut worden seien. Zudem behielte der Bundesrat die Angaben über die Schadstoff- und CO₂-Emissionen der Bevölkerung vor.

Forderungen aus der Vergangenheit

Bereits im Frühling hatte der Klimastreik eine Petition lanciert, in der sie mit 3000 Unterschriften gegen die Pläne, neue Gas- und Ölkraftwerke zu bauen, protestierten. Ihrer Meinung nach, sollte die geforderte Krisenpolitik auf die Reduktion von Energieverbrauch und Materialdurchsatz setzen, in der die Grossverbraucher und Produktionsabläufe zur Verantwortung gezogen würden.



Ausserdem sei der Fokus auf erneuerbare Energien zu richten. «Mit den Erneuerbaren können wir uns sowohl einen intakten Planeten sichern, als auch die Abhängigkeit von Diktatoren und Unrechtsregimes stoppen», so Jonas Kampus, ebenfalls Aktivist bei Klimastreik.

Diese Massnahmen wurden bereits beschlossen

Um die Stromversorgung zu sichern, setzt der Bundesrat auf vier Punkte. Erstens auf den mittel- und langfristigen raschen Ausbau der inländischen erneuerbaren Energien. Zweitens auf den Ausbau sicher abrufbarer und klimaneutraler Stromerzeugung im Winter. Drittens auf eine strategische Energiereserve als erste Versicherungslösung ausserhalb des Marktes für den Fall ausserordentlicher Knappheitssituationen. Viertens auf die Einrichtung einer zweiten komplementären Absicherung mittels Reservekraftwerken.



Zu den bereits beschlossenen Massnahmen gehören die Wasserkraftreserve, der Bau des Reservekraftwerks in Birr, die Erhöhung der Kapazitäten im Übertragungsnetz, der Rettungsschirm für systemkritische Stromunternehmen, die temporäre Reduktion der Restwasserabgabe sowie die Energiespar-Kampagne. Das Unternehmen GE Gas Power soll im Kraftwerk Birr 250 Megawatt Strom mit Gas produzieren.