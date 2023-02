Klimastreik-Gruppe wollte Kantonsschule Enge besetzen

1 / 8 Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern wollte am Mittwoch die Kantonsschule Enge besetzen. Raimond Lüppken Laut dem Nachrichtendienst des Bundes handelt es sich bei der «Revolutionären Jugend Zürich» (RJZ) um eine gewalttätige Gruppe aus der linksextremen Szene. Raimond Lüppken Vor Ort wurden sie allerdings schon erwartet. Raimond Lüppken

«Die Erde brennt: Das System, für welches wir ausgebildet wurden, hat keine Zukunft»: Unter diesem Motto wollte am Dienstagvormittag eine Gruppe des Bündnisses «Erde brennt» die Kantonsschule Enge besetzen. Nur: Die Schule war über die Pläne der Klimastreikenden eingeweiht – wohl auch, weil die Gruppierung über Social Media zur Besetzung aufgerufen hatte.

Laut dem freien Journalisten Raimond Lüppken empfingen mehrere Lehrpersonen und der Schulrektor Moritz Spillmann die Schüler mit offenen Armen, die Schule stellte den Klimastreikenden zudem auch mehrere leere Klassenzimmer zur Verfügung, in welchen nun «Gesprächsrunden» stattfinden sollen. «Das ist der Sinn und Zweck einer Bildungsinstitution, dass wir immer in den Dialog gehen und gewisse Protestmöglichkeiten ermöglichen», sagt Spillmann.

Für die Schule sei es sehr wichtig, nicht direkt in eine Abwehrhaltung zu gehen, sagt Spillmann. «Wir haben gewusst, es findet statt – haben auch die Social Media-Posts verfolgt. Zudem haben wir auch Schülerinnen und Schüler, die aktiv dabei sind. Von daher war bald klar gewesen, dass wir im Fokus stehen.» Die Anliegen könne er nachvollziehen: «Das sind Themen, die die Schülerinnen und Schüler aber auch die Schule beschäftigen.» Bedauerlich finde er aber, dass nicht vorgängig miteinander über die Thematik diskutiert wurde. «Aber das ist das Vorrecht der Jugend, dass sie die Form des Protests selbst bestimmen können.»

Wandel zu einem sozialen Bildungssystem gefordert

Derzeit hängen die Klimastreikenden Banner in der Schule auf, Musikboxen werden in die Klassenzimmer gebracht, laut dem Journalisten vor Ort ist die Stimmung gut. Die Schülerinnen und Schüler können frei entscheiden, ob sie am Dienstag am regulären Unterricht oder am Protest der Klimastreikenden teilnehmen wollen. Auch ein Transparent der «Revolutionären Jugend Zürich» hängt mittlerweile im Schulhaus. Laut dem Nachrichtendienst des Bundes handelt es sich bei der «Revolutionären Jugend Zürich» (RJZ) um eine gewalttätige Gruppe aus der linksextremen Szene.

Vor Ort geplant sind verschiedene Workshops und Ausbildungen: Etwa ein offenes Queerfeministisches Plenum mit der LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser, ein Austausch mit der Umweltaktivistin Julia Steinberger oder ein Input der Juso «über Bildung und was das mit Macht zu tun hat». Zudem gibt es auch Kurse fürs Malen von Transparenten und Plakaten, fürs Häkeln und Stricken oder für den Siebdruck.

«Der Leistungsdruck ist zu hoch»

Laut den Klimastreikenden bildet das derzeitige Bildungssystem für «ein ausbeuterisches und klimazerstörendes Wirtschaftssystem» aus. Gefordert wird deshalb einen Wandel hin zu einem ökologischen und sozialen Bildungssystem. «In einer Zeit von multiplen Krisen wie der Klimakrise, der extremen sozialen Ungleichheit und Krieg, müssten diese enormen Herausforderungen in der Schule einen angemessenen Raum erhalten», schreiben die Besetzenden in einer Mitteilung.

Zusätzlich belasteten diese Krisen die mentale Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was durch den Leistungsdruck an Schulen und Unis weiter verstärkt werde. «Die Bewegung fordert daher neben einer Senkung des Leistungsdrucks, einen Ausbau der psychologischen Betreuung an Bildungsinstitutionen», so die Klimastreikenden. «Der Leistungsdruck an Schulen und Unis ist zu hoch. Die mentale Belastung ist nicht zumutbar», sagt Noé Lohm von «Erde brennt».

Offener Brief an Steiner

Es bringt ihnen nichts, über die Antike zu lernen, wenn sie die Kriege und Krisen unserer Zeit nicht verstehen würden, sagt Lohm. «Themen wie Klimakrise, soziale Ungleichheit und Queerfeminismus sollen ihren Platz finden - denn die Jugend soll schliesslich dafür ausgerüstet werden, die Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen.»

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner wird explizit dazu aufgefordert, vor Ort in der Kantonsschule Stellung zu beziehen. «Das Zürcher Bildungssystem versagt dabei, uns die Fähigkeiten zum Bestehen in einer Welt der Krisen zu vermitteln», sagt Sky von «Erde brennt». Dies falle in die Verantwortlichkeit der Bildungsdirektorin. Zudem richtet sich das Kollektiv in einem offenen Brief an Steiner. Unterzeichnet wurde dieser unter anderem vom Kollektiv Kritische Lehrpersonen, Klimastreik Zürich und «Initiative LützerathLebt».