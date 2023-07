Tornado in La Chaux-de-Fonds: Klimastreik nutzt Unwetter für Werbung

So gross sind die Schäden nach dem Sturm in La Chaux-de-Fonds.

«Despektierlich gegenüber den Opfern»

SVP-Nationalrat Christian Imark hat dafür gar kein Verständnis: «Heute kann man keinen Wetterbericht mehr schauen, ohne politisch beeinflusst zu werden. Diese Katastrophe politisch zu instrumentalisieren, ist despektierlich gegenüber den Opfern und den Einsatzkräften in La Chaux-de-Fonds. Der Aufruf zur Demo in diesem Kontext ist deplatziert und hässlich», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Für Sandro Lüscher, Politologe an der Uni Zürich, ist es wenig verwunderlich, dass die Klimabewegung hier aufspringt: «Wir kennen das aus allen politischen Ecken. Die SVP kapitalisiert das Thema Migration, die Klimabewegung will das beim Thema Klima machen. Die Frage ist natürlich, inwieweit es legitim ist, solche Einzelereignisse mit dem Klimawandel in Zusammenhang zu bringen.»

«Im Wahlkampf werden noch alle Register gezückt werden»

Die Grünen sind laut Lüscher hier zurückhaltender: «In den letzten Wochen lässt sich beobachten, dass sie sich von den extremen Klimabewegungen distanzieren. Sie wissen, dass es ihnen schaden kann, wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung zu stark mit diesen Bewegungen in Verbindung gebracht werden.» Lüscher sagt aber auch: «Wir stehen wenige Monate vor den grossen Wahlen. Hier werden wohl noch alle Register gezückt werden.»

Auch Politanalyst Mark Balsiger sagt: «Klimastreik Schweiz macht auf die Auswirkungen und die grossen Klimademonstrationen aufmerksam. Dabei fällt auf, dass die nationale Klimademo in Bern am 30. September stattfindet, also genau drei Wochen vor dem Wahltermin. Die Terminierung ist gut, weil sie in der Schlussphase wie ein Booster wirken kann.»