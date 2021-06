Protestcamp auf dem Bundesplatz - Klimastreikende müssen bis zu 1000 Franken bezahlen

Protestcamp auf Bundesplatz

Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung Schweiz hatten am frühen Morgen des 21. Septembers den Bundesplatz besetzt und ein Camp aufgebaut. Sie wollten damit während der Session der eidgenössischen Räte vor einer drohenden Klimakatastrophe warnen. In der Nacht auf den 23. September räumte die Polizei den Platz. Dabei zogen rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten nach einem Aufruf der Polizei von dannen, 200 blieben im Sitzstreik zurück. Einige ketteten sich auch an Gitter oder an andere Personen und mussten von der Feuerwehr weggetragen werden.