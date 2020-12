In Basel und Zürich verübten Unbekannte mehrere Farbattacken auf Banken und Geldautomaten. Klimastreik-Aktivisten bekannten sich zu «Aktionen» gegen den Finanzplatz.

In der Nacht auf Mittwoch verübten Unbekannte in Basel und Zürich diverse Farbanschläge auf Finanzinstitute und Bancomaten. In Basel waren etwa Filialen der UBS, Kantonalbank und Bank für Internationalen Zahlungsausgleich betroffen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, die von einem «grösseren Sachschaden» berichtet. Auch die Stadtpolizei Zürich veröffentlichte einen ensprechenden Zeugenaufruf.

Mindestens für einen Teil der Schmierereien dürfte die Klimastreik-Bewegung verantwortlich sein. In einzelnen Filialen wurden entsprechende Flugblätter aufgehängt, die die Investitionen des Schweizer Finanzplatzes in die Gewinnung fossiler Brennstoffe anprangern. Unter dem Motto «Merry Crisis» fordern sie vom Schweizer Finanzsektor eine Netto-Null-Strategie bis 2030 und einen sofortigen Stopp in klimaschädliche Investitionen.

Die Klimastreik Bewegung Basel sprach in einer Medienmitteilung von «gezielten Aktionen», die in der Nacht auf Mittwoch durchgeführt wurden. Die Corona-Vorschriften des Budesrats habe man «selbstverständlich eingehalten». Verstösse gegen das Strafgesetz wurden dabei aber offenbar in Kauf genommen.

Joël Thüring, der Präsident der SVP-Fraktion im Basler Grossen Rat, äusserte seinen Unmut über die Aktion auf Twitter, nachdem er im Innern der UBS-Filiale am Bankverein auf Parolen der Aktivisten stiess.