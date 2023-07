Sizilien: Waldbrände, Stromausfall und fast 50 Grad

Zusätzlich wüten Waldbrände auf der italienischen Insel. Am Monte Grifone in der Nähe von Palermo lodern die Flammen – die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Der zuständige Netzbetreiber e-distribuzione, der zum teilstaatlichen Stromanbieter Enel gehört, machte Hitzeschäden an unterirdischen Leitungen für den Ausfall verantwortlich. Zwischenzeitlich waren 200’000 bis 300’000 Menschen zusätzlich ohne Wasser – denn aufgrund des mangelnden Stroms fielen in weiterer Folge die Wasserpumpen aus.

«Wir zahlen für den Klimawandel»

Er kündigte an, das Enel in den nächsten zwei Jahren 412 Millionen Euro in die Modernisierung und Anpassung des Stromnetzes stecken wolle. In der aktuellen Situation läge das Augenmerk besonders auf der Versorgung von Krankenhäusern, Gefängnissen und Familien in besonderen Notlagen.