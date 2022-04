Mehr Tier-zu-Mensch-Übertragungen : Klimawandel erhöht das Risiko für künftige Pandemien

Forschende haben mindestens 10’000 Viren ausgemacht, die das Potenzial haben, vom Tier auf den Menschen überzuspringen. Durch die globale Erwärmung könnten es noch einmal deutlich mehr werden.

Im Jahr 2070 werden sich die menschlichen Bevölkerungszentren in Äquatorialafrika, Südchina, Indien und Südostasien mit den prognostizierten Hotspots der artenübergreifenden Virusübertragung in der Tierwelt überschneiden.

US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen: In den nächsten Jahrzehnten könnte das Risiko für neue Virusinfektionen aufgrund der globalen Erwärmung stark ansteigen. (Im Bild: Vertrocknete Mais-Plantage in Südafrika, 2016)

Forscher aus den USA haben vor wachsenden Risiken für neue Pandemien durch den Klimawandel gewarnt. Säugetiere, die für den Menschen potenziell gefährliche Viren in sich tragen und die ihren natürlichen Lebensraum in tropischen Regionen haben, seien wegen der globalen Erderwärmung zunehmend gezwungen, sich kühlere Lebensräume zu suchen, heisst es in einer am Donnerstag im Fachjournal «Nature» veröffentlichten Studie. Dadurch steige auch das Risiko der Tier-zu-Mensch-Übertragung bei Viren.