Klimawandel: Forscher warnen vor Risiko-Kipppunkten

Einige der Bedrohungen sind durch die Klimadebatte bereits bekannt. Die Analyse hebt aber auch Risiken hervor, die in der Klimadiskussion weniger häufig erwähnt werden. Dazu zählt die Anhäufung von Weltraumschrott.

Die «Risiko-Kipppunkte» sind Wendepunkte, die «abrupte Veränderungen in unseren lebenserhaltenden Systemen» auslösen, welche «die Grundlagen unserer Gesellschaften erschüttern können».

Gletscherschmelze, unerträgliche Hitze, aber auch eine Krise der Versicherungssysteme und Weltraumschrott: Einen Monat vor der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai warnt ein neuer Bericht der UN-Universität vor sechs sogenannten Risiko-Kipppunkten, die für die Menschheit katastrophale Folgen haben könnten. Nur mit Hilfe neuer Lösungen liesse sich das Erreichen dieser Kipppunkte noch verhindern, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten «Interconnected Disaster Risks Report».