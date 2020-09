Kleine Biester : Klimawandel führt in der Schweiz zu mehr Stinkwanzen-Plagen

Die Stinkwanzen-Plage verschärft sich, begünstigt durch den Klimawandel, jedes Jahr. Forscher setzen jetzt Hoffnungen auf den natürlichen Gegenspieler der Wanzen, die Samurai-Wespe.

Die Baumwanzen beschädigen Ernten und verursachen dabei Schäden in Millionenhöhe.

Die Lage dürfte sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.

Die Marmorierte Baumwanze breitet sich mit dem Klimawandel in der Schweiz weiter aus.

Die aus Ostasien importierte Marmorierte Baumwanze hat sich seit 2017 explosionsartig in der Schweiz ausgebreitet und macht dabei Ernten in Millionenhöhe zunichte. Sollte die Klimaerwärmung voranschreiten wie bisher, dürfte sich die Lage verschärfen.

Die in Europa invasive Baumwanze – im Volksmund auch Stinkwanze genannt – befällt eine Vielzahl von Obst- und Gemüsekulturen. Unter den heutigen klimatischen Bedingungen rechnen Experten nicht damit, dass das Insekt in höhere Lagen vordringen wird. Doch Klimasimulationen von Wissenschaftlern um Sibylle Stöckli vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) zeigen: Die Erwärmung lockt Stinkwanzen in höhere Gefilde.