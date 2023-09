Klimawandel: Hier siehst du live, wie die Schweizer Gletscher wegschmelzen

Mit Bildern jede halbe Stunde will ein Naturfotograf den Gletscherschwund in der Schweiz in Echtzeit dokumentieren. Die an zwei Gletschern aufgenommenen Bilder sind auf einer Webseite zu sehen, wie der Fotograf Jürg Kaufmann sagt. Das Projekt «Glaciers.Today» am Piz Palü und am Persgletscher soll demnach zehn Jahre laufen.