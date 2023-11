Klimawandel: Länder wollen massiv mehr fossile Brennstoffe abbauen

1 / 8 Viele Grossnationen wollen in den nächsten Jahren die Produktion von fossilen Brennstoffen noch ausbauen – und machen damit Ziele, die sie sich selbst gesetzt hatten, zunichte. Im Bild rauchende Industrieschornsteine bei Düsseldorf. imago stock&people So soll der Abbau von Kohle global gesehen massiv gesteigert werden. Zwar wollen die Kohle-Riesen USA (im Bild ein Kohlewerk in Arizona) und China die Produktion verringern – dies wird durch Expansionen in anderen Ländern aber mehr als nur ausgeglichen. imago/blickwinkel Am stärksten will Indien den Abbau des fossilen Brennstoffs vorantreiben. Dort leiden viele der von Armut betroffenen Arbeiter an Lungen- und Leberbeschwerden, die durch den Kohlestaub entstehen. imago/Pacific Press Agency

Darum gehts Wissenschaftler sind sich einig, dass ein Anstieg der globalen Temperaturen von über 1,5 Grad verhindert werden muss.

Dafür ist auch eine weltweite Abwendung von fossilen Brennstoffen notwendig.

Eben jene Petrostaaten planen aber für die Zukunft eine massive Erhöhung der Förderung von Kohle, Gas und Öl.

Verschiedene Grossproduzenten von fossilen Brennstoffen planen offenbar, den Abbau von Kohle, Gas und Öl in den nächsten Jahren noch massiv zu erhöhen, während die Klima-Krise laufend für Extremwetter sorgt und näher und näher an den sogenannten «Point of no Return» rückt – jenen Zeitpunkt, ab dem sich das Fortschreiten des Klimawandels auch mit massiven Senkungen der Treibhausgasemissionen nicht mehr stoppen lässt.

Zu diesem alarmierenden Schluss kommt der «Production Gap»-Untersuch der Vereinten Nationen. Die seit 2019 erscheinende Studie untersucht die Diskrepanz zwischen Versprechen von Regierungen zur Produktion fossiler Energieträger und dem tatsächlichen globalen Produktionsniveau und dessen Auswirkung aufs Klima – und zeichnet 2023 ein besonders düsteres Bild.

Untersucht wurden 20 Länder, die zusammen für 84 Prozent der CO2-Emissionen im Jahr 2021 verantwortlich waren – 17 davon haben sich verpflichtet, den Ausstoss von Treibhausgasen so weit zu verringern, dass die Temperatur nicht weiter ansteigt.

Fast alle Staaten haben sich zu Netto-Null verpflichtet

Doch die Pläne der sogenannten Petrokratien, deren Wirtschaft vor allem von Gas, Kohle oder Öl abhängt, passen so gar nicht zur Klimapolitik und den Versprechen, die die Staatschefs vor versammeltem Publikum gerne machen. Gemessen an der Menge fossiler Energieträger, die verbrannt werden können, ohne das international vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu überschreiten, planen die Petrokratien nämlich massiv mehr zu produzieren. «Fossile Brennstoffe lassen die Klimaziele in Rauch aufgehen», warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Bericht denn auch.

So überschreiten die geplanten Fördermengen für Kohle die unter dem 1,5-Grad-Ziel möglichen Mengen um ganze 460 Prozent. Etwas weniger schlimm sieht es bei Gas und Öl aus, wo 83 Prozent mehr Erdgas und 29 Prozent mehr Erdöl produziert werden sollen, als gemäss dem vereinbarten Ziel verbrannt werden darf. Mit ihren Investitionen dürften auch viele Schweizer Unternehmen daran Mitschuld tragen.

Verantwortlich für einen Grossteil der durch die geplanten Produktionen entstehenden Kohlenstoffemissionen sind die Länder Indien (Kohle), Saudiarabien (Öl) und Russland (Kohle, Öl und Gas). Doch auch Kanada und die USA wollen künftig massiv mehr Öl fördern – ebenso die Vereinigten Arabischen Emirate, die Ende November Gastgeber der UN-Klimakonferenz 2023 sein werden.

Versprechen vor den Wählern, Lobbyismus im Hintergrund

Die Studie verdeutlicht die Kluft zwischen politischen Versprechen und wirtschaftlichen Realitäten in der Klima-Krise: Zwar geloben die Petrokratien, ihren Teil zur Bekämpfung der Erderwärmung beizutragen, gewähren den staatlichen und privaten Fossil-Riesen aber weitgehend Handlungsfreiheit, wenn es um die Erwirtschaftung von Milliarden von Franken mit den Energieträgern geht.

«Die Sucht nach fossilen Brennstoffen hat ihre Klauen noch immer in vielen Ländern», sagt Inger Andersen, der Leiter des UN-Umweltprogramms. «Regierungen müssen aufhören, das eine zu sagen und dann das Gegenteil davon zu tun.» Diese Meinung teilt auch Neil Grant, einer der Autoren der Studie. «Trotz ihren Versprechen planen die Regierungen, noch mehr Geld in diese schmutzigen, sterbenden Industrien zu stecken. Das ist nicht nur wirtschaftlicher Wahnsinn, sondern auch eine von uns selbst verursachte Klimakatastrophe.»

Die Experten fordern einen international koordinierten Plan zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Denn eine Studie der Internationalen Energiebehörde kam 2021 zum Schluss, dass jegliche neuen Standorte zur Öl- und Gasförderung nicht mit dem 2015 in Paris vereinbarten 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind.

Nur wenige Länder lassen hoffen

In einzelnen Bereichen verringern Petrokratien ihre Produktion zwar, dies wird aber durch Steigerungen gleich wieder wettgemacht: So wollen China und die USA ihre Kohleproduktion um insgesamt 10,4 Exajoule reduzieren – Indien will künftig aber 10,7 Exajoule mehr Kohle abbauen. Mit Grossbritannien, China, Norwegen und Deutschland planen nur vier der untersuchten Länder, die Förderung fossiler Brennstoffe insgesamt zu reduzieren.

Auch im Kontext des 2-Grad-Zieles fördern die betroffenen Staaten künftig wohl massiv mehr fossile Brennstoffe, als zum Erreichen des Ziels erlaubt wäre. Dieses sieht vor, die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 gegenüber dem vorindustriellen Niveau tiefer als zwei Grad Celsius zu halten. Schon diese Limite wurde in der Vergangenheit von diversen Experten als unzureichend kritisiert.

