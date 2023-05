Klimawandel: Jeder zweite See verliert Wasser

1 / 4 Ungewöhnlich niedriger Wasserstand: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Wassermenge halbiert. Foto: Imago Katalanische Stauseen verzeichnen nach monatelanger Dürre rekordtiefe Wasserpegel – sind im Schnitt nur noch zu 26 Prozent gefüllt. Foto: IMAGO Neben dem Klimawandel trage gemäss Forscher auch unser exessiver Wasserverbrauch zum Wasserschwund bei. Foto: Imago

Darum gehts Eine Studie bestätigt den rapiden Wasserverlust grosser Seen und Stauseen.

Neben dem Klimawandel trage auch der übermässige Wasserverbrauch der Menschen zum grossen Verlust bei.

Die Forscher entdeckten Möglichkeiten, um den Wasserverlust zu bremsen.

Steigende Temperaturen sorgen für Rekorddürren und ausgetrocknete Seen. Mehr als jeder zweite grosse See weltweit verliert einer Studie zufolge Wasser. Gründe sind der Klimawandel und ein übermässiger Wasserverbrauch durch den Menschen, wie es in einer am Donnerstag im Fachmagazin «Science» veröffentlichten Studie heisst.

Die Forscher aus den USA, Frankreich und Saudi-Arabien untersuchten für ihre Studie die 1972 grössten Seen und Stauseen der Welt und werteten Satellitenaufnahmen der Jahre 1992 bis 2020 aus. Das Fazit: Bei 53 Prozent der Seen nahm die Menge an Wasser ab, mit einer Geschwindigkeit von insgesamt 22 Gigatonnen Wasser pro Jahr.

Seen in Schwierigkeiten

So vermeldete der Nordosten Spaniens erst kürzlich, dass die Stauseen in Katalonien nach monatelanger Dürre im Schnitt nur noch zu 26 Prozent gefüllt sind – vor einem Jahr waren es noch 58 Prozent. In Italien wurde für den Gardasee kürzlich ein ungewöhnlich niedriger Wasserstand verzeichnet: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe der sich halbiert, hiess es.

Rekorddürre trocknet in Spanien Seen aus. Diese Kirche steht normalerweise im Wasser. Video: 20 Minuten/noh

Schon in den vergangenen Jahren ergaben Studien, dass das Volumen von Seen weltweit schrumpft, wobei immer wieder der Klimawandel als Faktor für die Entwicklung genannt wurde. Welchen Einfluss kurz- und langfristige Klimaschwankungen global auf das in Seen gespeicherte Wasser genau nehmen, ist allerdings schwer zu bestimmen, da auch menschliche Aktivitäten wie die Bewirtschaftung von Stauseen, Wasserentnahmen und Landnutzungsänderungen eine Rolle spielen.

«Seen sind weltweit in Schwierigkeiten, und das hat weitgehende Folgen», sagte einer der Studienautoren, Balaji Rajagopalan von der Universität Colorado in Boulder, der Nachrichtenagentur AFP. «Sie erlauben es Gesellschaften und der Menschheit zu überleben, aber sie erhalten nicht den Respekt, den sie verdienen.»

Neben der Hiobsbotschaft auch mögliche Lösungsansätze

Die Autoren betonen, ihre Analyse sei nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern enthalte auch Hinweise auf mögliche Lösungen. «Wenn der menschliche Verbrauch ein wichtiger Faktor für den Rückgang der Wasserspeicher in den Seen ist, können wir uns anpassen und neue Strategien erforschen, um den Rückgang in grossem Massstab zu verringern», sagt Mitautor Ben Livneh.

Wie wichtig weltweite Gesetze wären, betont Geophysikerin Sarah Cooley von der University of Oregon in einem Kommentar zur Studie. Sie verweist auf das Ergebnis, dass schätzungsweise fast jeder Vierte in einem Einzugsgebiet mit einem grossen, austrocknenden See lebe: «In Anbetracht der Bedeutung dieser Seen für Ökosysteme, Wasserversorgung, Bewässerung und/oder Wasserkraft sind die potenziellen Folgen des Austrocknens von Seen sowohl lokal als auch global von Bedeutung.»

