Luzern: Klinik bevorzugt Patienten – wenn diese genug Geld lockermachen

Eine Patientin der Orthopädischen Klinik Luzern AG wunderte sich, als sie einen Brief der Klink erhielt – der zuvor abgemachte Termin war nämlich erst in einigen Wochen. In dem Brief entdeckte sie dann einen Flyer für den «Priority Service» der Klinik, der eine Lösung für kürzere Wartezeiten anbietet.