Hirslanden Gruppe – Rheumatologen in Zürcher Klinik sollen bei Rechnungen tricksen

Rheumatologen an der Hirslanden Klinik im Park in Zürich sollen einem Patienten Leistungen doppelt verrechnet haben.

Ein Zürcher Rheumatologie-Patient, der in der Zürcher Klinik im Park behandelt wurde, entdeckte in seinen Abrechnungen Fehler.

Die Stiftung Konsumentenschutz hat Belege vorliegen, wonach Ärzte der Rheumatologie der Klinik Hirslanden im Park in Zürich einem Patienten Leistungen zweifach verrechnet haben sollen. So soll die Buchhaltung nicht nur der zuständigen Krankenkasse eine Rechnung für den Routineeingriff zugestellt haben, sondern auch dem betroffenen Patienten selbst, der wegen einer Knochenverdichtungsmessung an die Klinik gelangt war. Dies schreibt die Organisation in einer Mitteilung am Donnerstag.