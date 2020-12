Wisconsin, USA : Klinik-Mitarbeiter zerstört absichtlich Covid-Impfstoff und wird entlassen

Als in einer Klinik im US-Bundesstaat Wisconsin 500 Impfdosen zerstört wurden, ging die Klinikleitung zunächst von einem Versehen aus. Dann gab ein Mitarbeiter jedoch zu: Er hatte den Impfstoff absichtlich zerstört.

Weil sie zu lange ungekühlt waren, als das am Morgen entdeckt wurde, konnten sie nicht mehr verwendet werden.

via REUTERS

In einer Klinik in den USA zerstörte ein Mitarbeiter absichtlich 500 Impfdosen gegen das Coronavirus.

Der Mitarbeiter des Impfzentrums nahm die 500 Ampullen am Abend aus dem Kühlschrank.

Ein Mitarbeiter eines Impfzentrums in den USA soll absichtlich 500 Dosen eines Corona-Impfstoffs unbrauchbar gemacht haben. Die Person habe die Ampullen abends aus dem Kühlschrank genommen und auftauen lassen, wie das Aurora Medical Center mitteilte. Weil sie zu lange ungekühlt waren, als das am Morgen entdeckt wurde, konnten sie nicht mehr verwendet werden. Zunächst war die Klinik von einem Versehen ausgegangen, dann habe die Person aber eingeräumt, die Ampullen absichtlich herausgestellt zu haben, teilte sie am Mittwoch (Ortszeit) mit. Ein mögliches Motiv wurde nicht genannt.