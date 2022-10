Waldau BE: Klinik-Personal nach Axt-Attacke alarmiert – «Patienten sind bei uns nicht sicher»

Nach einem Angriff eines Patienten sorgt sich das Personal der Uniklinik Bern und schreibt einen Brief an die Geschäftsleitung.

Ein Patient soll Ende April mit einer Axt bewaffnet in die Universitäre Psychiatrie-Klinik Bern eingedrungen sein und Mitarbeitende verfolgt haben. Obschon damals niemand verletzt wurde, fühlt sich das Personal seither nicht mehr sicher. Deshalb haben nun Assistenzärztinnen und Assistenzärzte einen Brief an die Klinikleitung geschrieben, wie das SRF berichtet. «Wir haben Angst. Gewalt- und Notfallsituationen häufen sich», heisst es im Schreiben. Die Mitarbeitenden seien um ihre körperliche und psychische Gesundheit besorgt.

Eine Mitarbeiterin der Klinik sagt: «So kann es nicht weitergehen. Die Patientinnen und Patienten sind bei uns nicht sicher.» Im Brief an die Klinikleitung schreiben Mitarbeitende: «Die Bedingungen in der UPD sind aus Pflegesicht untragbar.» Es gebe zu wenig diplomiertes Pflegepersonal, um die herausfordernden Patientensituationen in der Erwachsenenpsychiatrie zu meistern.