Kanton St. Gallen: Medikamententests in der Psychiatrie – jetzt können sich Opfer melden

In Schweizer Psychiatrien wurden im vergangenen Jahrhundert Medikamente an Patientinnen und Patienten getestet, teilweise ohne deren Einwilligung. Besonders der Fall der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen im Kanton Thurgau sorgte für Aufsehen. Bei den Tests zwischen 1940 und 1980 kam es zu Zwischen- und Todesfällen.

Auch in psychiatrischen Kliniken des Kantons St. Gallen, namentlich Wil und Pfäfers, wurden in diesen Jahren Versuche mit Medikamenten durchgeführt. Die Regierung liess nun im Rahmen einer Pilotstudie (Voruntersuchung zu einem Thema) alle Versuche zwischen 1950 und 1980 prüfen. Am Mittwoch teilte der Kanton nun mit, dass damals keine Medikamente zu experimentellen wissenschaftlichen Zwecken verabreicht wurden, sondern im Sinne von Heil- und Therapieversuchen. «Die Regierung nimmt dies mit Erleichterung zur Kenntnis», heisst es in der Medienmitteilung des Kantons.

Wirkstoffe wurden getestet

Doch weshalb wurden in Schweizer Psychiatrien zwischen 1940 und 1980 systematisch Medikamentenversuche an Patientinnen und Patienten durchgeführt? Laut der Pilotstudie , die von Medizinhistorikerin Marina Lienhard verfasst wurde, ist der Grund die Einführung der Psychopharmaka (Substanzen, die die psychische Verfassung verändern), die die Behandlung von psychisch Kranken grundlegend veränderte.

Ein neues Medikament wurde damals in einer ersten Phase neben gesunden Freiwilligen auch an Kranken getestet, um herauszufinden, wie der Wirkstoff vom menschlichen Körper aufgenommen wird. In der nächsten Phase stand dann erst die mögliche Verwendung als Heilmittel im Vordergrund. In der letzten Phase erfolgte dann der Test in der Klinik, unter «praxisnahen Bedingungen», heisst es in der Studie weiter.