Überlastete Einrichtungen: Kliniken überfüllt – es fehlen Plätze für extrem gewalttätige Jugendliche

Das 14-jährige Problemkind D.B.* überfordert die Behörden : Über 15 betreute Aufenthalte sind schon fehlgeschlagen. «Die Plätze in spezialisierten Einrichtungen für Jugendliche mit intensivem Betreuungsbedarf sind sehr knapp. Es gibt immer wieder lange Wartelisten, was sehr unbefriedigend ist», sagt Michael Allgäuer, Präsident der für den Fall zuständigen Kesb Stadt Zürich.

Mehrere Kantone kämpfen mit Wartezeiten

Verschiedene Kantone berichten von Engpässen beim Betreuungangebot: «Für hochproblematische und gewaltbereite Jugendliche gibt es zu wenige Plätze», heisst es in Bern. Auch die Luzerner Einrichtungen seien «in der Regel gut ausgelastet, es kann kurzfristig zu Engpässen kommen». In Zürich klingt es so: «Es besteht generell eine hohe Auslastung der sozialpädagogischen Angebote, da eine Verpflichtung zur Wirtschaftlichkeit besteht.» Auch von der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz ist zu hören, die Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie seien zu knapp.