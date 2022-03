20 Minuten neu auf Spanisch – «Klischees über viel Wein und lange Siestas gehören der Vergangenheit an»

1 / 5 María Celsa Nuño García ist seit drei Monaten Spaniens Botschafterin in Bern und freut sich auf die ersten Ferien in der Schweiz. Spanische Botschaft Bern Über Spaniens Fussballmannschaft sagt sie: «Jetzt hat eine neue Generation das Ruder übernommen, und nach den logischen Anpassungen ihres Spiels habe ich keinen Zweifel, dass sie uns in naher Zukunft viel Freude bereiten werden.» REUTERS Fussball habe in Spanien eine grosse Tradition. AFP

Darum gehts Seit dem 31. März gibt es 20 Minuten auch auf Spanisch zu lesen.

Botschafterin María Celsa Nuño García zeigt sich darüber erfreut: «Das ist zweifellos ein Mehrwert», sagt sie.

Im Interview spricht sie über Ferien in der Schweiz, den Tourismus in Spanien und die kommende Fussball-WM.

Wie würden Sie das Verhältnis zwischen der Schweiz und Spanien beschreiben?

Die Beziehungen zwischen Spanierinnen und Spaniern und Schweizerinnen und Schweizern sind von Respekt, Herzlichkeit und gegenseitiger Bewunderung geprägt. Die Tennisspiele zwischen Rafael Nadal und Roger Federer sind ein schönes Bild dafür, wie unsere beiden Länder miteinander umgehen.

Welchen Ruf hat die Schweiz in Spanien?

Einen sehr guten, der über die Klischees von Käse, Schokolade und Uhren hinausgeht. Dies ist insbesondere auf die engen persönlichen Beziehungen zurückzuführen, die in den letzten fünfzig Jahren entstanden sind und sich bis heute weiterentwickeln.

In der Schweiz leben rund 86’000 Spanierinnen und Spanier. Wie ist das Image der spanischen Community in der Schweiz?

Zählt man die Doppelbürgerinnen und Doppelbürger hinzu, so steigt die Zahl auf rund 130'000. Das Bild der spanischen Gemeinschaft in der Schweiz ist das einer Bevölkerungsgruppe, die perfekt in die Schweizer Gesellschaft integriert ist und aktiv zum Wohlstand des Landes beiträgt. Auch in der Politik gibt es Leitfiguren spanischer Abstammung, die als vollständige Schweizer eine klare kulturelle und emotionale Verbindung zu Spanien pflegen.

Öffne die App von 20 Minuten oder 20 Minutes! Registriere dich kostenlos mit einem einfachen Klick im «Cockpit»! Wähle die Sprache aus!

2014 nahm die Schweiz die Masseneinwanderungsinitiative an. Was ging Ihnen damals durch den Kopf?

Ich bin erst seit drei Monaten Botschafterin in Bern und war daher zu diesem Zeitpunkt noch nicht hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nach der Abstimmung vom 9. Februar eine erste Phase der Ungewissheit darüber gab. Glücklicherweise konnte eine Lösung gefunden werden, die mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen vereinbar ist.

Guter Wein, schönes Wetter und ständig Siesta machen: Welche Vorurteile gegenüber Spanierinnen und Spaniern nerven Sie?

Diese Klischees gehören der Vergangenheit an. Ich glaube, dass heute viele Menschen darüber übereinstimmen, dass Spanien ein Land mit freundlichen Menschen ist, ein modernes, sicheres, offenes und vielfältiges Land ist. Spanien ist Freude, und die Strassen sind dank eines privilegierten Klimas voller Leben. Spanien, das sind seine Dörfer und Städte, wunderschöne, kontrastreiche Landschaften. Nicht zu vergessen ist unsere reichhaltige und abwechslungsreiche Gastronomie. Spanien ist Lebensqualität.

Wo gehen Sie am liebsten in der Schweiz in die Ferien? Und wo in Spanien verbringen Sie am liebsten Ihre Zeit?

Ich habe noch keinen Lieblingsort in der Schweiz, dafür war noch keine Zeit. Ich möchte dieses schöne Land kennenlernen und habe deshalb beschlossen, die Osterferien hier zu verbringen. Was Spanien betrifft, so ist es wirklich schwierig, nur einen Ort zu wählen. Der Norden ist wunderschön, aber auch die Inseln. Andalusien hat ein besonderes Licht und eine besondere Freude, das Mittelmeer, die Berge. Da ich aus Madrid komme und die Stadt im Zentrum liegt, hatte ich die Möglichkeit, mich in allen autonomen Gemeinschaften zu bewegen.

20 Minuten gibt es jetzt neu auch auf Spanisch. Was bedeutet dies für die spanischsprachige Community in der Schweiz?

Ich möchte 20 Minuten dazu gratulieren. Das ist zweifellos ein Mehrwert, wenn es darum geht, die spanischsprachige Gemeinschaft über aktuelle Themen zu informieren. Die spanischsprachige Gemeinschaft in der Schweiz umfasst auch hier lebende iberoamerikanische Bürgerinnen und Bürger. Ungefähr sechs Prozent der Gesamtbevölkerung in der Schweiz sprechen regelmässig Spanisch.