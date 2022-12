Die Netflix-Erfolgsserie «Emily in Paris» geht in die nächste Runde

Netflix : Klischees und Liebesdrama – «Emily in Paris» geht in die nächste Runde

Mit der dritten Staffel der Erfolgsserie macht Netflix den «Emily»-Fans ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Eins ist schon mal klar, wer auf Drama steht, kommt nicht zu kurz.

Darum gehts Seit Mittwoch geht die Geschichte von «Emily in Paris» weiter.

Mit malerisch französischen Kulisse und viel kitschigem Liebesgeflüster beschreibt die Netflix-Produktion das Leben der Marketing-Expertin, die ihren Traumjob in Paris machen kann.

Doch nebst dem Business in Frankreich nimmt das Liebes-Wirrwarr zwischen Emily, Gabriel und Alfie neue Fahrt auf.

Emily ist zurück und hat sich verändert. Die ambitionierte Amerikanerin trägt jetzt nämlich einen Pony. Doch das wars dann auch schon. Ansonsten scheint in Staffel drei der Netflix-Erfolgsserie «Emily in Paris» alles beim Alten zu sein: Emily, gespielt von Lily Collins, geniesst in pittoresker Kulisse und voller Klischees ihr Fantasieleben à la française und kommt noch immer nicht von ihrem hoffnungslosen Schwarm Gabriel los. «Es ist die Zeit der Entscheidungen», kündigt der Trailer zur neuen Staffel an, die seit Mittwoch bei Netflix zu sehen ist.

Liebesbrief an Paris

Emily-Darstellerin Collins, Co-Produzentin an der Seite von Darren Star, der auch die Kultserie «Sex and the City» erfand, freut sich jedenfalls über die Drehzeit in der südfranzösischen Gegend. Der «Vogue» verrät sie, dass sie sich der französischen Kultur nah fühlt, weil sie in der Schule Französisch gelernt und ihren Vater in der Schweiz besucht hat. Dabei macht Colins klar, die Serie ist «wie ein langer Liebesbrief an Paris und die französische Kultur».

Zwischen Bänken und Stühlen

Apropos: Wie steht es in Sachen Liebe bei der romantischen Hauptdarstellerin? Mit Alfie (Lucien Laviscount), dem smarten Briten aus Emilys Französischkurs, schien es in Staffel zwei zu knistern und Koch Gabriel (Lucas Bravo) endlich vergessen. Immerhin hatte sie sich ja – wenn auch aus recht unerklärlichen Gründen – entschieden, sich nicht auf Gabriel einzulassen. Doch am Ende der zweiten Staffel eilt Emily trotzdem zu Gabriel, um ihm dann doch ihre Gefühle zu gestehen. Doch dann erfährt sie, dass er wieder mit der Ex Camille (Camille Razat) zusammen ist.

Der Trailer lässt erahnen: Die Faszination für Gabriel dauert an. Armer Alfie, hatte Emily ihm doch gerade noch versichert, dass da nichts sei. «Es ist nicht entweder oder. Sind wir wirklich hier, um nur eine Person zu lieben?», fragt im Trailer eine Stimme aus dem Off. Denkbar, dass die angedeutete Polyamorie dennoch bis in die bereits angekündigte vierte Staffel getragen wird.

