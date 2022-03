Krieg in der Ukraine : Klitschko-Brüder appellieren an Papst und Dalai Lama – «Kommt nach Kiew»

Die beiden ehemaligen Box-Profis wollen weiterhin im Kriegsgebiet bleiben, um dort gegen die russischen Truppen zu kämpfen. Ausserdem bitten sie hohe Geistliche wie den Dalai Lama und den Papst um Hilfe.

In einem Interview bekräftigten die Klitschko-Brüder ihren Willen, in der Ukraine zu bleiben, und forderten Geistliche zu einem Besuch im Kriegsgebiet auf.

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko wollen in der Ukraine bleiben und weiter gegen die russischen Truppen kämpfen. Es bleibe ihnen keine andere Wahl als zu kämpfen, sagte Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, in einem gemeinsamen Interview mit seinem Bruder der «Welt am Sonntag». Für ihn wäre es «richtig peinlich», wenn er als gewählter Bürgermeister jetzt sein Land verlassen würde. «Wenn ich ginge, wäre das Verrat und ich könnte niemals mehr in den Spiegel sehen. Wir bleiben hier.»