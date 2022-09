Premier League : Klopp kann nur lachen – Chelsea-Boss Boehly fordert All-Star-Game

Kaum ist er im englischen Fussball unterwegs, will ihn der neue Chelsea-Miteigentümer Todd Boehly auch sogleich verbessern. Die Vorschläge des US-Amerikaners kommen nicht überall gut an.

Chelsea-Boss Todd Boehly bringt an der Salt-Konferenz in New York eine Idee für die Premier League ins Spiel.

Chelsea-Miteigentümer Todd Boehly will in der Premier League ein All-Star-Game einführen.

Der Vorsitzende des FC Chelsea, Todd Boehly, hat vorgeschlagen, dass die Premier League ein All-Star-Spiel zwischen Nord und Süd einführen sollte. Mit dem Spektakel will der 48-Jährige Geld generieren, das dann an die unterklassigen Clubs der englischen Fussballpyramide ausgeschüttet wird.

In einem ausführlichen Interview auf der jährlichen Salt-Konferenz in New York sagte Boehly: «Ich hoffe, dass sich die Premier League ein bisschen was vom amerikanischen Sport abschauen kann.» Konkret meint er damit eben ein All-Star-Spiel.