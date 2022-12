Am Freitagabend kam es zu Chaos und Verwüstung in der Swiss Life Arena.

Nach dem Derby der Zürcher Eishockey-Clubs ZSC und EHC kam es zu Verwüstungen in der Swiss Life Arena.

Einige Kloten-Fans liessen nach der Niederlage im Zürcher Derby vom Freitag ihre Wut an der Stadioneinrichtung der Swiss Life Arena aus. So wurden nach dem 3:1 in der neuen ZSC-Arena ein WC verwüstet, Trennwände zwischen den Pissoirs herausgeschlagen und die Spiegel verschmiert, wie Fotos zeigen, die CH Media zugestellt wurden.