Transfer-Knaller in der Swiss League! Wie der «Blick» berichtet, verpflichtet der EHC Kloten im Fall eines Aufstiegs für die nächste Saison die beiden Kanadier Philip-Michael Devos (30) und Jonathan Hazen (30). Das Verrückte: Noch stehen die beiden Stürmer beim HC Ajoie unter Vertrag, also jenem Club, mit dem sich die Klotener am Sonntag im Playoff-Final um den Aufstieg in die National League duellieren.