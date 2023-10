Kloten ZH: Anti-Japankäfer-Aktion verpufft – neue Larven gefunden

Sogar Fadenwürmer, die Japankäfer-Larven im Boden aufspüren und abtöten sollten, kamen zum Einsatz. Beim Ausbringen der Würmer wurden jedoch bereits Larven im Boden in Kloten entdeckt.

Der Japankäfer ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. Im Juli wurden in der Stadt Kloten zahlreiche Exemplare gefunden.

Im Sommer eröffnete der Kanton Zürich im Raum Kloten die Jagd auf den gefrässigen Japankäfer . Bäume, Gärten und Pflanzen wurden grossflächig mit Pestizid behandelt, um dem Schädling den Garaus zu machen, ein Bewässerungsverbot sollte verhindern, dass die Käfer ihre Eier in feuchte Böden ablegen. Sogar Fadenwürmer, die Japankäfer-Larven im Boden aufspüren und abtöten sollten, kamen zum Einsatz.

Am Wochenende wurden die Sofortmassnahmen zur Bekämpfung nun gestoppt, weil die Flugzeit des Schädlings zu Ende gegangen ist. Nun aber zeigt sich: Die vom Kanton erbrachten Sofortmassnahmen haben nicht ganz die erhoffte Wirkung erzielt. Beim Ausbringen von Fadenwürmern, die die Larven im Boden zum Absterben bringen, haben Fachleute des Kantons mehrere Larven des Japankäfers im Boden auf der Sportanlage Stighag gefunden, berichtet der «Zürcher Unterländer» .

Einige Massnahmen haben weiterhin Bestand

Das Bewässerungsverbot in Kloten ist aufgehoben. Öffentliche Grünflächen, landwirtschaftliche Flächen sowie Grünflächen am Flughafen sind bereits behandelt worden. Dennoch haben einige Massnahmen weiterhin Bestand. Pflanzen mit Wurzeln in Erde, organisches Substrat, Kompost und Bodenmaterial dürfen weiterhin nicht aus Kloten transportiert werden.