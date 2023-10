Kloten ZH: Arbeiter (26) fällt 20 Meter von Gerüst und verletzt sich tödlich

Ein 26-jähriger Mann stürzte am Montagnachmittag von einem Gerüst.

Tödlicher Arbeitsunfall in Kloten ZH: Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilt, waren auf einer Baustelle gegen 14 Uhr Arbeiter mit Gerüstbauarbeiten beschäftigt. Beim Anheben eines Gerüstelements wurde ein Mann von diesem erfasst.

Der 26-Jährige stürzte in der Folge rund 20 Meter in die Tiefe. Der Arbeiter zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er trotz Reanimationsbemühungen der ausgerückten Ambulanz noch am Unfallort gestorben ist. Der Unfallhergang wird untersucht.