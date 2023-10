«Dachte, es ist ein Igel»: Dachs spaziert durch Flughafen Zürich

Der Dachs spazierte zunächst durch die Ankunft 2 und versuchte anschliessend, aus dem Gebäude zu entkommen. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein Dachs irrte in der Nacht auf Dienstag in einem Gebäude des Flughafens Zürich umher.

Ein Mitarbeiter öffnete dem Dachs die Ausgangstüre.

Der Flughafen kann sich nicht erklären, wie das Tier ins Innere gelangt ist.

Ein Mitarbeiter im Flughafen Zürich begegnete in der Nacht auf Dienstag einem ungewöhnlichen Gast: «Der Dachs lief kurz nach ein Uhr seelenruhig durch die Ankunft 2 an mir vorbei in Richtung Ausgang», sagt der News-Scout (41). Zunächst habe er nur aus der Ferne etwas durch den Gang huschen sehen. «Ich dachte zuerst, es handelt sich um einen Igel – einfach einen sehr grossen», sagt der Zürcher.

Er könne sich nicht erklären, wie das Tier ins Innere des Flughafengebäudes gekommen sei, sagt der News-Scout. «Alle Ein- und Ausgänge waren geschlossen – und offenbar fand das Tier den Weg in die Freiheit nicht mehr ohne Hilfe.» Der Erdmarder sei mehrmals an ihm vorbeigelaufen und habe sich offenbar nicht von ihm gefürchtet. «Ich habe die Flughafenpolizei und den Wildhüter des Flughafens informiert», sagt der 41-Jährige. «Als ich dem Dachs aber eine Türe öffnete, nutzte er die Gelegenheit und verschwand in die Dunkelheit.»

Flughafen verstärkt Monitoring

Wie sich der Dachs ins Gebäude der Ankunft 2 geschlichen hat, entzieht sich auch der Kenntnis des Flughafens Zürich: «Genau wissen wir es auch nicht – aber vermutlich durch eine Türe», sagt Sprecherin Bettina Kunz. Ähnliche Vorfälle sind dem Flughafen nicht bekannt. «Der Dachs oder Wildtiere ähnlicher Grösse haben uns in den letzten Jahren in den Gebäuden nicht besucht.» Trotzdem werden nun Sofortmassnahmen ergriffen, um ähnliche «Einbruchsversuche» zu verhindern: «Wir werden das Monitoring an den Orten verstärken, an welchen wir den Dachs auf dem Flughafengelände vermuten», sagt Kunz.

Klar ist: Der nachtaktive Dachs fühlt sich in Zürich wohl und breitet sich seit Jahren aus. In der Stadt Zürich sollen etwa über 200 Stadtdachse leben – in Waldnähe, Gärten, Friedhöfen und Brachen. Grund dafür ist das hohe Nahrungsangebot in urbanen Gebieten. Das Projekt StadtWildTiere Zürich sucht derzeit noch nach Beobachterinnen und Beobachter, die in ihrem Quartier Wildtierbeobachtungen sammeln und diese melden.

