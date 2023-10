Flughafen Zürich wird keine politischen Parteien mehr unterstützen

Demnach richtet die Flughafen Zürich AG künftig keine Spenden an politische Parteien mehr aus.

«Wie bereits im Frühling angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG unter dem neuen Verwaltungsratspräsidenten Josef Felder die öffentliche Diskussion über die finanzielle Unterstützung politischer Parteien zum Anlass genommen, die seit Jahren geltende und im Integrierten Bericht ausgewiesene Spendenpraxis des Unternehmens zu überprüfen», schreibt der Flughafen in einer Mitteilung.

Demnach richtet die Flughafen Zürich AG künftig keine Spenden an politische Parteien mehr aus. Einzelpersonen mit politischen Mandaten oder im Wahlkampf werden wie bisher nicht unterstützt. Der Group Code of Conduct der Flughafen Zürich AG wurde entsprechend per 1. Oktober 2023 angepasst.