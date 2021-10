Mindestens 19 Infizierte – Klubnacht sorgt für Corona-Ausbruch im legendären Berliner Club Berghain

Das Berghain in Berlin ist einer der bekanntesten Clubs in ganz Europa.

Das Berghain in Berlin gilt als einer der berühmtesten und exklusivsten Clubs in ganz Deutschland. Das Partylokal, in dem in der Vergangenheit schon Lady Gaga tanzte, lud anfangs Oktober zur ersten «Klubnacht», seitdem in Deutschland ein Corona-Lockdown verhängt wurde. Die Veranstaltung wurde unter Berücksichtigung der 2G-Regel durchgeführt, Einlass wurde also nur jenen Personen gewährt, die entweder doppelt geimpft sind oder bereits eine Coronainfektion hinter sich haben und eine Impfdosis erhalten haben.