Kluge Köpfe: Diese Promis paukten hart für ihre akademischen Titel 

Darum gehts Schauspielende kennt man meistens lediglich durch ihre Rollen in Filmen und Serien.

Doch manchmal arbeiteten sie vor oder sogar während ihrer Karrieren an ihren Bachelor- und Mastertiteln.

Wenns passt, dann spielen sie eine Rolle, die auch ihren wissenschaftlichen Disziplinen entspricht.

Wir kennen die Stars meistens «nur» als Schauspielende, Influencer, Musikerinnen und Musiker, aber – wer hätte es gedacht – sie sind mehr als ihre Berufe. Ein paar waren vor ihren Karrieren oder währenddessen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig.

Lisa Kudrow

Bevor sie als Phoebe mit «Friends» eine erfolgreiche Schauspielerin wurde, wollte Lisa Kudrow (60) in die Fussstapfen ihres Vaters treten. Lee Kudrow hatte sich als Arzt mit dem Spezialgebiet Kopfschmerzen einen Namen gemacht. Nach ihrem Studium der Biologie unterstützte Lisa Kudrow dann auch ihren Vater, arbeitete etwa an einer Studie über die Wahrscheinlichkeit, nach der Linkshänder Cluster-Kopfschmerzen entwickeln.

Dolph Lundgren

Der Schwede hatte eine vielversprechende Karriere in der Naturwissenschaft vor sich, als er durch Zufall Fuss ins Showgeschäft setzte. Dolph Lundgren (65) studierte Chemietechnik in Stockholm, Sydney und an verschiedenen Unis in den USA. Er hatte bereits ein Stipendium für das berühmte Massachusetts Institute of Technology (MIT) in der Tasche, als er als Türsteher eines Clubs von Grace Jones (75) entdeckt wurde. Sie machte Lundgren zu ihrem Bodyguard und Lover. In New York nahm der Karatemeister Schauspielunterricht und ergatterte 1985 die Rolle als Venz, einem KGB Attentäter im James-Bond-Film «Im Angesicht des Todes». Sein neuester Film ist «Expendables 4», wo er wie in den Filmen davor Gunner Jensen spielt.

Eva Longoria

Vor ihrer Schauspielkarriere hat Eva Longoria (48) einen Bachelor of Science in Kinesiologie (Bewegungswissenschaft) erlangt. Noch während ihrem Engagement in der Kultserie «Desperate Housewives» war sie wieder Studentin: An der California State University studierte die Tochter mexikanisch-amerikanischer Eltern Chicano Studies, also die Kultur mexikanischer Einwanderer in den USA. Ihre Masterarbeit beschäftigte sich mit den Erfahrungen von Latinas in naturwissenschaftlichen Berufen.

Natalie Portman

Natalie Portman (42) wurde 1994 im Alter von zwölf Jahren durch ihre Rolle in «Léon - Der Profi» über Nacht zum Star. Nach der Schule studierte die israelisch-amerikanische Jungdarstellerin Psychologie an der Harvard University. Im Rahmen des Studiums war sie unter anderem an einer Publikation über kognitive Prozesse des Frontallappens beteiligt. 2003 schloss sie das Studium ab, obwohl sie parallel die «Star Wars»-Prequel-Trilogie drehte.

Mayim Bialik

Mayim Bialik (47) ist bekannt als Neurowissenschaftlerin Amy in «The Big Bang Theory» – und sie ist auch im echten Leben Neurowissenschaftlerin: Vor ihrem Studium der Neurowissenschaften an der University of California war sie 1990 in «Blossom» als Schauspielerin tätig. 2007 schloss Bialik ihre Doktorarbeit in Neurowissenschaft über das Prader-Willi-Syndrom ab – und kehrte bald darauf als Nerd Amy mit «The Big Bang Theory» auf den TV-Bildschirm zurück.

