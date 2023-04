Credit Suisse: Roberto Zanetti geht mit Wutrede viral

Welchen Polit-Moment findest du am lustigsten?

Roberto Zanettis Wutrede gegen die «Klugscheisser der Bahnhofstrasse». Christoph Mörgelis Antwort «Sind Sie vom Aff bisse» auf eine Rücktrittsfrage von Sandro Brotz. Johann Schneider-Ammanns müde Rede zum Tag der Kranken auf Französisch. Ueli Maurers «kä Luscht» auf die Frage eines SRF-Journalisten für ein Interview. Hans-Rudolf Merz’ Lachanfall in der Fragestunde zum «Bü..Bü…Bündnerfleisch!» Die «seven thinking steps» von EMS-Chefin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Moritz Leuenbergers Wutanfall über seiner Ansicht nach schlecht vorbereitete Medienschaffende. Adolf Ogis legendäre Neujahrs-Ansprache mit Tannenbaum vor dem Lötschberg-Tunnel in Kandersteg BE. «I can nothing say»: Ueli Maurers schwieriger Auftritt bei «CNN».