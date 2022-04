Bremgarten Aargau : Knabe (7) läuft Gleis entlang und wird von Zug angefahren

Ein siebenjähriger Knabe war gestern auf dem Gleisbett der Bahn unterwegs und wurde dabei von einem Zug erfasst. Ein Rettungshelikopter flog das Kind ins Spital.

Am Ostermontag kurz nach 19.30 erfasste ein Zug einen Knaben. In Bremgarten-West befuhr der Zug in langsamer Fahrt die enge Kurve in Richtung der Haltestelle Isenlauf. Dort sah der Lokführer plötzlich einen Knaben, der zu Fuss am Rand des Schotterbettes unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.