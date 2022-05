Embrach ZH: Knaben-Toiletten verwüstet – Schule entfernt WC-Papier auf Toiletten

Wegen verwüsteten Knaben-Toiletten wurde im Schulhaus Ebnet in Embrach vorübergehend das WC-Papier in einzelnen Toiletten entfernt. Der Vater eines Primarschülers hat wenig Verständnis für die Massnahme: «So etwas geht doch nicht. Mein Kind fühlte sich komplett blossgestellt, als es vor der ganzen Klasse nach WC-Papier fragen musste.» Laut dem Vater dauerte die Massnahme rund zwei Wochen.

Wie es bei der Schulleitung auf Anfrage heisst, hat das Reinigungspersonal schon seit längerer Zeit mit Vandalismus in den Toiletten im Trakt 4 zu kämpfen. So sei das Klopapier grossflächig am Boden und den Wänden verstreut, ganze Toilettenrollen in die Kloschüssel geworfen und neben die Toiletten uriniert worden. Die Massnahme, das Klopapier im Klassenzimmer und nicht in den betroffenen WC-Anlagen zu lagern, habe innerhalb kürzester Zeit zum gewünschten Erfolg geführt. Laut der Schulleitung verfügen mittlerweile wieder alle Toiletten über WC-Papier.