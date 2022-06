Sky Sun übernimmt: Knall bei GC – CEO und Sportchef müssen gehen

Auch der Sportdirektor Seyi Olofinjana muss gehen. Er übernahm sein Amt in Zürich erst vor einem Jahr – kam von Partnerclub Wolverhampton.

Der Grasshoppers-Club ist ab sofort auf der Suche nach einem neuen CEO und einem Sportchef. GC bestätigt dies am Montagnachmittag. «Nach internen Gesprächen hat sich der Club im gegenseitigen Einvernehmen auf die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Managing Director Jimmy Berisha und Technischer Direktor Seyi Olofinjana geeinigt», heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Grund für die Trennung seien unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Clubs, so der chinesische Präsident Sky Sun: «Nach den offenen Gesprächen wurde einvernehmlich festgestellt, dass ein Wechsel im Führungsteam unumgänglich wurde.» Im besten Interesse der Zukunft des Clubs sei der Verwaltungsrat gemeinsam mit den Beteiligten zu dieser Entscheidung gekommen, um die ehrgeizigen Ziele auch in den kommenden Jahren weiterverfolgen zu können.

Präsident Sky Sun übernimmt als Managing Director

Im Laufe der Rückrunde gab es immer wieder Stimmen über Unstimmigkeiten zwischen Berisha und Olofinjana. Sky Sun sagte dazu Ende April gegenüber 20 Minuten: «Es kommt vor, dass Mitarbeiter unterschiedliche Ansichten haben, jeder Mitarbeiter im Club ist aber professionell und weiss, wie man in einem Team arbeitet.» Nun müssen also beide ihre Koffer in Niederhasli packen. Dem nigerianischen Sportchef Olofinjana wurde hinter den Kulissen zudem mangelnde Kompetenz und fehlende Kenntnisse über den Schweizer Fussball unterstellt.