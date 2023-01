Medienhaus : Knall bei Ringier – CEO Marc Walder soll entmachtet werden

Die Corona-Leaks rund um den Kommunikationschef von Alain Berset und dem Chef von Ringier, Marc Walder, sollen nun Konsequenzen für Letzteren haben. Wie die CH-Media-Zeitungen schreiben, soll am Freitag die Ringier-Konzernleitung die Notbremse gezogen haben. Demnach soll CEO Marc Walder entmachtet worden sein, wie Quellen der «Schweiz am Wochenende» wissen sollen – und dies per sofort. Walder war verantwortlich für die «Blick»-Gruppe innerhalb des Ringier-Konzerns. Er war der direkte Vorgesetzte des Chefredaktors.

Neuerdings soll «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer in publizistischen Angelegenheiten direkt an Verleger Michael Ringier berichten, in geschäftlichen Angelegenheiten soll an Ladina Heimgartner berichtet werden, CEO der «Blick»-Gruppe. Eine weitere Änderung soll sein, dass in Zukunft der Verwaltungsrat die wichtigsten Chefredaktoren wählen soll, auf Antrag der Unternehmensleitung, wie die Zeitungen von CH-Media schreiben. Zudem soll auch die Absetzung der Chefredaktoren in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegen, was eine weitere Zurückstufung des Ringier-Chefs Walder ist.