Auf eigenen Wunsch : Knall beim FC Basel – CEO Roland Heri tritt per sofort zurück

Roland Heri verlässt den FC Basel und legt sein Amt als CEO nieder. Das teilte der FCB am Montagnachmittag mit.

Nur wenige Tage nach dem Besitzerwechsel beim FC Basel knallt es am Rheinknie erneut. Am Montagnachmittag teilt der FCB mit, dass CEO Roland Heri den FCB per sofort verlässt. Rund um das Chaos beim FC Basel stand auch der scheidende Geschäftsführer immer wieder im Zentrum der Fan-Kritik. Zuletzt hatte er deswegen sogar Strafanzeige eingereicht. Nur wenige Tage darauf platzierten Unbekannte vor der Geschäftsstelle des FC Basel einen abgetrennten Schweinekopf. Darüber hing eine Tafel mit der Aufschrift «Herisau».

Heris Aufgaben würden per sofort interimistisch von Mirko Brudermann (Direktor Finanzen, HR & IT) übernommen. Dieser werde in der Übergangszeit von einem Beraterteam und von designierten Verwaltungsräten unterstützt. Der Verwaltungsrat um den neuen Besitzer David Degen werde den Posten des CEO spätestens per Ende Jahr neu besetzen.