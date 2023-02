Super League: FC Basel entlässt Trainer Alex Frei per sofort

Darum gehts Der FC Basel trennt sich von Alex Frei.

Das teilte der Club am Dienstagmorgen mit.

Der FCB konnte in diesem Jahr noch kein Ligaspiel gewinnen.

Knall beim FC Basel: Wenige Tage nach der 0:1-Niederlage gegen GC entlassen die Basler Coach Alex Frei (43). Dies teilt der FCB in einem Communiqué am Dienstagmorgen mit. Der FCB konnte in diesem Jahr noch kein Ligaspiel gewinnen. Nach 19 gespielten Super-League-Runden stehen für Rotblau bei je sieben Unentschieden und Niederlagen lediglich fünf Siege zu Buche.

Nun ist der FCB-Führung das Vertrauen in den Coach abhandengekommen. So heisst es in der Mitteilung, dass sich die Basler deshalb zu diesem Schritt entschieden hätten: «Mit drei Punkten Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz, bei gleichzeitigem Aufwind der hinter dem FCB platzierten Teams, fehlt der Clubführung in der aktuellen Konstellation die Perspektive und der Glaube an zeitnahe Besserung.»

Noch im Dezember meinte Boss David Degen zum Trainer: «Ich glaube immer noch 100 Prozent an Alex. Sonst wäre er nicht mehr hier. Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Mit dieser Voraussetzung schaffen wir die Basis für Erfolg.»

«Eine Niederlage zu viel»

Für Frei, der erst im vergangenen Sommer vom FC Winterthur zum FC Basel wechselte, endet damit seine Rotblau-Zeit nach nur sieben Monaten. Für ihn übernimmt Sportdirektor Heiko Vogel, der das Traineramt interimistisch übernimmt, bis ein neuer Coach gefunden ist.

Wettbewerbsübergreifend hatte der 43-Jährige nach 34 Spielen lediglich einen Schnitt von 1,53 Punkten. Damit war Frei der FCB-Coach mit dem tiefsten Punkteschnitt aller FCB-Trainer in diesem Jahrtausend und er verantwortete die schlechteste Vorrunde in der Geschichte der Super League.

Sportdirektor Heiko Vogel sagt: «Dieser Entscheid fällt uns allen selbstverständlich enorm schwer – das kann sich jeder vorstellen, der unsere besondere Zusammensetzung kennt.» Man müsse aber an den FCB und seine Entwicklung denken. «Deshalb kommen wir nicht drumherum zu handeln und der Mannschaft neue Impulse zu verleihen. In der aktuellen Situation war das 0:1 gegen GC am Wochenende leider diese eine Niederlage zu viel.»

1 / 3 Der FC Basel trennt sich von Alex Frei. Marc Schumacher/freshfocus Sportchef Heiko Vogel übernimmt interimistisch. Urs Lindt/freshfocus Wettbewerbsübergreifend hatte der 43-Jährige nach 34 Spielen lediglich einen Schnitt von 1,53 Punkten. Toto Marti/Blick/freshfocus