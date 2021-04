Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach dem 3:2-Sieg gegen Wolfsburg beim Bezahlsender Sky an. «Ich habe den Vorstand informiert, dass ich nach der Saison aus dem Vertrag raus will», so Flick. Die Mannschaft habe er heute über seine Absichten informiert.



Die Zukunft sei noch nicht klar – auch ob er Nachfolger von Jogi Löw wird bei der deutschen Nationalmannschaft: «Es gab bislang kein Gespräch mit dem DFB.» Über die Gründe des gewünschten Abgangs will Flick vor laufenden Kameras nicht sprechen. In den letzten Wochen wurde immer offensichtlicher, dass es Konflikte mit Sportvorstand Hasan Salihamidžić gibt. Etwa beim Thema Kaderplanung.