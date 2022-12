Direktor des SRK wird entlassen, halber Vorstand tritt zurück 

Seit 2008 ist Markus Mader der Direktor des bekanntesten Schweizer Hilfswerks. Das ändert sich ab nächstem Jahr. Der Rat des Roten Kreuzes hat am Donnerstag entschieden, dass er seinen Platz räumen muss. Mehrere Ratsmitglieder hätten zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Organisation bestätigt den Entscheid am Donnerstagabend in einer Medienmitteilung.

Amtsältestes Mitglied unter den Abtretenden

Wurde die Geschäftsstelle in Bern zu mächtig?

Bei der Suche nach den Gründen für den Knall, stützt sich der «Tages-Anzeiger» auf gut unterrichtete Quellen. Die Absetzung habe mit «Vertrauensthemen und internen Unstimmigkeiten» zu tun. Unter Direktor Markus Mader baute das Schweizerische Rote Kreuz eine mächtige Geschäftsstelle in Bern auf, die den Kantonalverbänden zu mächtig geworden sei. Zudem befinde sich das Hilfswerk in einem starken Strukturwandel. Das SRK schreibt in ihrer Mitteilung: «Grund für die Trennung ist eine unterschiedliche Auffassung in Führung und Organisation des SRK und der einzelnen Mitgliederorganisationen.»