Knall beim Schweizer Meister – Trainer David Wagner freigestellt

Nun reagiert die sportliche Leitung rund um Sportchef Christoph Spycher. Trainer David Wagner wird per sofort freigestellt. «Wir haben mehrere Analysen vorgenommen in den letzten Wochen und sind nach dem Luzern-Spiel auch im Gespräch mit David Wagner gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde», so Spycher. Man sei ein unglaublich ehrgeiziger Verein. «Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der aktuellen Situation.»