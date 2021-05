Nachfolgerin unbekannt - Knall beim SRF – Schönbächler schmeisst als Ski-Kommentatorin hin

So hört Michèle Schönbächler nach drei Jahren als Ski-Kommentatorin auf,

«Ich konnte mich nicht so entwickeln, wie ich das vor allem auch von mir selbst erwartet hatte», meint sie.

Knall beim SRF! Michèle Schönbächler (40) hört als Ski-Kommentatorin auf. Sie gibt den Job nach drei Jahren wieder ab. Dies teilt das SRF in einem Communiqué mit.

In einem längeren Prozess sei man gemeinsam mit Michèle zum Schluss gekommen, dass ihre Fähigkeiten als Kommentatorin in anderen Sportarten besser zum Tragen kommen würden, meint Daniel Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport. Und: «Ich freue mich auf unsere weiteren Liveübertragungen, die sie am Mikrofon begleitet.» Schönbächler wird weiterhin Curling, Pferdesport und Orientierungslauf kommentieren, dazu neu bei den Olympischen Sommerspielen als Schwimm-Kommentatorin im Einsatz sein.