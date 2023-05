Christian Bock: Zoll-Chef verlässt Bundesamt

Der Zoll-Chef stand wiederholt in der Kritik.

Karin Keller-Sutter besetzt den Chefposten beim Zoll neu. Der Bundesrat habe der einvernehmlichen Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mit Christian Bock an seiner Sitzung vom 10. Mai 2023 zugestimmt, schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung.

Christian Bock wird dem Eidgenössischen Finanzdepartement während zwei Monaten für Spezialaufgaben zur Verfügung stehen. Seine Aufgaben beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit übernimmt per sofort Isabella Emmenegger, die vom Bundesrat per 10. Mai zur Direktorin ad interim ernannt wurde.

Zöllner wehren sich gegen Chef

Der Zoll-Chef stand wiederholt in der Kritik. So soll er bei der Zollgesetzrevision «vorgegriffen» haben und «Entscheide getroffen haben, deren Zweckmässigkeit in politischer Hinsicht fragwürdig» seien, wie die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats unter Matthias Michel im vergangenen Jahr feststellte.