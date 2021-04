«Nicht genügend grosse Erfahrung» : Knall in Bern – SCB feuert Sportchefin Florence Schelling

Nach einer sportlich missglückten Saison trennt sich der SC Bern von seiner Sportchefin Florence Schelling. Zudem gibt der Club sein Trainerteam für die kommende Saison bekannt.

Der SC Bern zieht die Konsequenzen einer missglückten Saison und beendet per sofort die Zusammenarbeit mit Sportchefin Florence Schelling. Die Entscheidungsträger beim SCB seien zum Schluss gekommen, dass in Anbetracht der sportlichen Lage des SC Bern auf Ebene Sportchef höchste Fachkompetenz gefordert ist, um den Club so rasch wie möglich wieder in erfolgreichere Bahnen lenken zu können, schreibt der SCB in einer Mitteilung.