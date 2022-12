Formel 1: Sauber-Boss Frédéric Vasseur wird neuer Ferrari-Teamchef

Bei Ferrari lief es in der letzten Saison nicht optimal: Hier schrie Charles Leclerc seinen Frust heraus.

Die Formel-1-Saison ist vorbei, ruhig ist es dennoch nicht im Rennzirkus. Ja, am Dienstag gab es ein regelrechtes Beben. So ist nun offiziell, dass Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur (54) die Hinwiler verlässt und zu Ferrari wechselt. Bei den Italienern wird er Nachfolger von Mattia Binotto (53), der Ferrari zum Jahresende verlässt. Das vermeldeten die Italiener am Dienstagmorgen.