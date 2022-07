USA: Knallgrün gefärbter Himmel in South Dakota lässt Wissenschaftler rätseln

In Sioux Falls, einem Ort im US-Bundesstaat Süddakota im Norden des Landes, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner am Dienstagabend Ortszeit ein kurioses Wetterphänomen beobachten. So verfärbte sich der Himmel knallgrün, wie diverse Bilder in den sozialen Medien zeigen. Der Effekt wird höchstwahrscheinlich durch bevorstehende Stürme hervorgerufen – wie genau dies geschieht, darüber ist sich die Wissenschaft derzeit noch uneins.