Eine Umfrage im Auftrag der Stadtpolizei Zürich bestätigt die guten Werte der Sicherheitsbefragung 2016. « Ich freue mich sehr über die Resultate. Sie zeigen, dass das Vertrauen in die Stadtzürcher Polizisten weiterhin hoch ist», sagte Stadträtin Karin Rykart am Donnerstag vor den Medien. Zusammen mit Daniel Blumer, Kommandant der Stadtpolizei Zürich, präsentierte sie die Ergebnisse.

Polizeipräsenz

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Bevölkerung in der Stadt Zürich am Tag generell sicher fühlt. Der Anteil an Personen, die sich sehr oder eher sicher fühlen, ist im Vergleich zur Umfrage im Jahr 2016 mit 98 Prozent nahezu identisch geblieben. Über 90 Prozent der Befragten erachten den Schutz der Bevölkerung durch die Stadtpolizei als genügend beziehungsweise eher genügend. Auf die konkrete Frage nach der generellen, sichtbaren Polizeipräsenz geben 68 Prozent der Befragten an, dass diese genau richtig sei. Für 16 Prozent könnte die Präsenz grösser sein, für 5 Prozent ist sie schon heute zu gross.